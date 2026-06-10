الطيران المدني يُتيح تقديم الشكاوى عبر تطبيق توكلنا لتعزيز تجربة المستفيدين

أتاحت الهيئة العامة للطيران المدني خدمة تقديم الشكاوى عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”؛ بهدف تمكين المستفيدين من خدمات النقل الجوي من رفع الشكاوى المتعلقة بخدمات الهيئة والمطارات والناقلات الجوية والشحن الجوي بكل يسر وسهولة؛ بما يسهم في تعزيز تجربة المستفيد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت الهيئة أن إتاحة الخدمة عبر تطبيق “توكلنا” تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير القنوات الرقمية وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات؛ بما يضمن حفظ حقوق المستفيدين وتمكينهم من تقديم شكاواهم ومتابعتها وفق الإجراءات المعتمدة وأحكام لائحة حماية حقوق المسافرين.

وأكَّدت الهيئة أن الخدمة تستهدف رفع مستوى الوعي بقنوات استقبال الشكاوى، وتعزيز ثقة المستفيدين، وتوفير خيارات أكثر سهولة ومرونة لتقديم الملاحظات والشكاوى؛ بما يتيح الوصول السريع للخدمة عبر إحدى أبرز المنصات الرقمية الوطنية.

وبيّنت أن ملاحظات وشكاوى المستفيدين تمثل عنصرًا مهمًا في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة في المطارات وعلى متن الطائرات؛ وتسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على تجربة السفر، ويحقق مستويات أعلى من رضا المستفيدين.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لجهودها في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية؛ بما يدعم مستهدفات برنامج الطيران في الارتقاء بتجربة المسافر، وتعزيز الشفافية، وتمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم عبر قنوات رقمية موثوقة وسهلة الاستخدام.