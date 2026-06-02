العامة للنقل: مؤشرات حج 1447هـ تعكس جاهزية عالية وتكاملًا في منظومة النقل

أكدت الهيئة العامة للنقل أن مؤشرات الأداء التشغيلية والرقابية خلال موسم حج 1447هـ عكست مستوىً عاليًا من الجاهزية والتكامل بين مختلف أنشطة وخدمات النقل، وأسهمت في تعزيز انسيابية تنقل الحجاج ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم طوال الموسم.

وأوضحت الهيئة أنها هيأت أكثر من 33 ألف حافلة مجهزة بجميع وسائل السلامة ومطابقة لاشتراطات ومعايير الجودة، إلى جانب أكثر من 5 آلاف سيارة أجرة، كما خصصت 32 مسارًا للنقل بالحافلات بين المدن عبر 1193 رحلة أسبوعيًا من خلال 139 حافلة مهيأة، بما وفر خيارات نقل متعددة دعمت تنقل ضيوف الرحمن بين المواقع الرئيسة والمشاعر المقدسة.

وبيّنت الهيئة أنها سخّرت 300 كادر بشري في 50 موقعًا حيويًا لمتابعة الأعمال التشغيلية والرقابية خلال الموسم، في حين شملت الجهود الرقابية تنفيذ أكثر من 400 ألف عملية فحص ميدانية، وتفعيل أكثر من 950 نظام رصد آلي لضبط امتثال مركبات النقل في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأسهمت هذه الجهود في رفع معدل الامتثال العام لاشتراطات وأنظمة النقل البري إلى 90%، فيما سجلت منظومة النقل مستويات أداء مرتفعة تمثلت في تحقيق معدل التزام كامل بالجداول الزمنية للقطارات بنسبة 100%، وتجاوز معدل انضباط رحلات الحافلات بين المدن 96%.

وفي إطار تعزيز جودة الخدمات، عالجت الهيئة أكثر من 2500 بلاغ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجرت أكثر من 13 ألف استطلاع لقياس مستوى رضا الحجاج عن خدمات النقل، بما يدعم تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيد.

كما شملت الجهود الرقابية إنذار أكثر من 18 ألف ناقل لتصحيح المخالفات، ورصد أكثر من 90 ألف مخالفة، وحجز 1250 مركبة مخالفة، ضمن الإجراءات الرامية إلى رفع مستويات الامتثال وتعزيز السلامة والالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لأنشطة النقل.

وأكدت الهيئة أن ما تحقق خلال موسم حج 1447هـ يأتي امتدادًا للتكامل بين الجهات المعنية، والجاهزية التشغيلية والرقابية لمنظومة النقل، بما أسهم في تقديم خدمات نقل آمنة ومنظمة وموثوقة لضيوف الرحمن، ودعم رحلتهم الإيمانية منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.