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أدوات غسل الكعبة المشرفة.. حِرفية سعودية تُجسد العناية ببيت الله الحرام Icon رياح نشطة على العاصمة المقدسة حتى السادسة  Icon انفجار بحقيبة مفخخة يهز موناكو.. إصابة 3 أشخاص والشرطة تطارد مشتبهًا به Icon رياح نشطة وأتربة على المنطقة الشرقية حتى السابعة مساء Icon العناية بالحرمين ترفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها Icon واتساب تطلق ميزة أسماء المستخدمين Icon تحديد هوية حفرية ديناصور نادرة في القارة القطبية الجنوبية Icon باراغواي تتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم بفوزها على ألمانيا بركلات الترجيح Icon فيصل بن فرحان يصل إلى الصين في زيارة رسمية Icon فيفا يُبقي على قواعد ركلات الترجيح الحالية في مونديال 2026 Icon

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السعودية

العناية بالحرمين ترفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها

الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
العناية بالحرمين ترفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها
المواطن - واس

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بدأت اليوم مراسم غسل الكعبة المشرفة في مرحلتها الأولى من خلال رفع ستارة باب الكعبة المشرفة؛ استعدادًا للمرحلة الرئيسة وهي غسل الكعبة المشرفة وفق أحدث وأرقى المعايير.


وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن تطهير البيت العتيق وتعظيمه ورعايته وصيانته والاهتمام به نهج ثابت وراسخ منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مؤكدة أنها سخرت إمكاناتها التقنية والخدمية والبشرية لمناسبة غسل الكعبة المشرفة مدعومة بالكوادر الفنية والهندسية لمد سلم الكعبة.


يذكر أن مراسم غسل الكعبة تبدأ أولًا بكنس أرضية الكعبة المشرفة من الغبار والأتربة قبل الغسل، ثم تجلب الأواني النحاسية التي مزج فيها ماء زمزم بطيب الورد الفواح والدهن المعتق والعود الفاخر، وتبلل بها قطع قماشية لتبدأ عملية مسح جدار الكعبة المشرفة من الداخل، ثم تغسل الأعمدة الثلاثة داخل الكعبة وكذلك الأرضيات، عقب ذلك تُجفَّف بقطع قماشية ذات مسكات خشبية، وأخيرًا تُطيّب الجدران بأحدث الأدوات لتغطي كامل مساحة الكعبة المشرفة.

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