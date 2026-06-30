العناية بالحرمين ترفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها

بدأت اليوم مراسم غسل الكعبة المشرفة في مرحلتها الأولى من خلال رفع ستارة باب الكعبة المشرفة؛ استعدادًا للمرحلة الرئيسة وهي غسل الكعبة المشرفة وفق أحدث وأرقى المعايير.



وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن تطهير البيت العتيق وتعظيمه ورعايته وصيانته والاهتمام به نهج ثابت وراسخ منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مؤكدة أنها سخرت إمكاناتها التقنية والخدمية والبشرية لمناسبة غسل الكعبة المشرفة مدعومة بالكوادر الفنية والهندسية لمد سلم الكعبة.



يذكر أن مراسم غسل الكعبة تبدأ أولًا بكنس أرضية الكعبة المشرفة من الغبار والأتربة قبل الغسل، ثم تجلب الأواني النحاسية التي مزج فيها ماء زمزم بطيب الورد الفواح والدهن المعتق والعود الفاخر، وتبلل بها قطع قماشية لتبدأ عملية مسح جدار الكعبة المشرفة من الداخل، ثم تغسل الأعمدة الثلاثة داخل الكعبة وكذلك الأرضيات، عقب ذلك تُجفَّف بقطع قماشية ذات مسكات خشبية، وأخيرًا تُطيّب الجدران بأحدث الأدوات لتغطي كامل مساحة الكعبة المشرفة.