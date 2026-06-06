Icon

إشعارات إخلاء لـ 129 مبنى آيلاً للسقوط في غليل جدة Icon ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon ريف السعودية يحصد جائزتين ذهبيتين في جوائز EMEA 2026 لأفضل مركز اتصال وخدمة مستفيدين Icon إجلاء نحو 10 آلاف شخص إثر الأمطار الغزيرة في الصين Icon استقرار أسعار الدولار قرب أعلى مستوى Icon وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل Icon لوحة نادرة فوق باب الكعبة المشرفة تروي فصولًا من تاريخ العمارة الإسلامية Icon أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon حرس الحدود يستقبل سفينة الكروز السياحية “أرويا” عبر ميناء ينبع التجاري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

العُلا تهيئ عددًا من المواقع لمتابعة مباريات كأس العالم 2026

السبت ٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣١ مساءً
العُلا تهيئ عددًا من المواقع لمتابعة مباريات كأس العالم 2026
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هيأت محافظة العُلا عددًا من المواقع المفتوحة للأهالي والزوار لمتابعة منافسات كأس العالم 2026 FIFA، وذلك في إطار جهود المحافظة لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين أجواء كرة القدم والطبيعة التي تتميز بها المحافظة، بالتزامن مع موسم الصيف الذي يشهد إقبالًا متزايدًا من الزوار من داخل المملكة وخارجها.
وتوفر المواقع المخصصة لمتابعة المباريات بيئات مهيأة وسط المعالم الطبيعية والتكوينات الصخرية التي تشتهر بها العُلا، مما يتيح للجماهير الرياضية متابعة مباريات البطولة في أجواء ملائمة تتسم بالهدوء والخصوصية.
وسيكون بإمكان الزوار متابعة جميع مباريات المنتخب السعودي، إضافة إلى أبرز مواجهات المنتخبات العالمية والعربية والخليجية المشاركة في البطولة، ضمن تجربة ترفيهية تتيح لهم الاستمتاع بفعاليات الحدث الرياضي العالمي.
ويعزز تزامن كأس العالم مع موسم الصيف من جاذبية العُلا كوجهة سياحية، حيث تتيح للزوار فرصة الجمع بين متابعة المباريات واستكشاف المواقع التراثية والطبيعية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية والثقافية المتنوعة التي تقيمها المحافظة خلال هذه الفترة.
ومع حلول المساء واعتدال درجات الحرارة، توفر العُلا أجواءً مناسبة للزوار للاستمتاع بالأمسيات في مواقعها المفتوحة، مستفيدةً من صفاء الأجواء وهدوء المحيط الطبيعي، مما يضفي بعدًا إضافيًا لتجربة الزوار.
وتتكامل هذه التجربة مع خيارات الإقامة المتنوعة التي توفرها العُلا، والتي تشمل المنتجعات الفاخرة، والإقامات الصحراوية، والفنادق التراثية في البلدة القديمة، بما يلبي تطلعات الزوار ويقدم لهم خدمات ضيافة متكاملة.
وتنسجم هذه التجهيزات مع جهود العُلا في إثراء تجارب زوارها وتوسيع خياراتها السياحية والترفيهية، بما يوفر تجارب متنوعة تلبي تطلعات مختلف الفئات خلال موسم الصيف، ويعزز حضورها كوجهة مفضلة للزوار من داخل المملكة وخارجها على مدار العام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

6 محميات طبيعية تصونها العُلا ضمن نطاقها البيئي
السعودية

6 محميات طبيعية تصونها العُلا ضمن نطاقها...

السعودية