العُلا تهيئ عددًا من المواقع لمتابعة مباريات كأس العالم 2026

هيأت محافظة العُلا عددًا من المواقع المفتوحة للأهالي والزوار لمتابعة منافسات كأس العالم 2026 FIFA، وذلك في إطار جهود المحافظة لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين أجواء كرة القدم والطبيعة التي تتميز بها المحافظة، بالتزامن مع موسم الصيف الذي يشهد إقبالًا متزايدًا من الزوار من داخل المملكة وخارجها.

وتوفر المواقع المخصصة لمتابعة المباريات بيئات مهيأة وسط المعالم الطبيعية والتكوينات الصخرية التي تشتهر بها العُلا، مما يتيح للجماهير الرياضية متابعة مباريات البطولة في أجواء ملائمة تتسم بالهدوء والخصوصية.

وسيكون بإمكان الزوار متابعة جميع مباريات المنتخب السعودي، إضافة إلى أبرز مواجهات المنتخبات العالمية والعربية والخليجية المشاركة في البطولة، ضمن تجربة ترفيهية تتيح لهم الاستمتاع بفعاليات الحدث الرياضي العالمي.

ويعزز تزامن كأس العالم مع موسم الصيف من جاذبية العُلا كوجهة سياحية، حيث تتيح للزوار فرصة الجمع بين متابعة المباريات واستكشاف المواقع التراثية والطبيعية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية والثقافية المتنوعة التي تقيمها المحافظة خلال هذه الفترة.

ومع حلول المساء واعتدال درجات الحرارة، توفر العُلا أجواءً مناسبة للزوار للاستمتاع بالأمسيات في مواقعها المفتوحة، مستفيدةً من صفاء الأجواء وهدوء المحيط الطبيعي، مما يضفي بعدًا إضافيًا لتجربة الزوار.

وتتكامل هذه التجربة مع خيارات الإقامة المتنوعة التي توفرها العُلا، والتي تشمل المنتجعات الفاخرة، والإقامات الصحراوية، والفنادق التراثية في البلدة القديمة، بما يلبي تطلعات الزوار ويقدم لهم خدمات ضيافة متكاملة.

وتنسجم هذه التجهيزات مع جهود العُلا في إثراء تجارب زوارها وتوسيع خياراتها السياحية والترفيهية، بما يوفر تجارب متنوعة تلبي تطلعات مختلف الفئات خلال موسم الصيف، ويعزز حضورها كوجهة مفضلة للزوار من داخل المملكة وخارجها على مدار العام.