الفرق الراجلة بشؤون الحرمين تواصل تقديم خدماتها الميدانية لزوار المسجد النبوي تهيئة موقع رصد تعامد الشمس على مدار السرطان في حوطة بني تميم ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة عبر مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الرياضة يلتقي لاعبي الأخضر بعد مواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026 دونيس: مواجهة إسبانيا كشفت لنا دروسًا مهمة قبل لقاء الرأس الأخضر السعودية نموذج عالمي رائد في تقديم الدعم الإنساني للاجئين والزائرين والنازحين الداخلية القطرية: انفجار داخل مصنع في رأس لفان دون إصابات ضبط 7,424 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة والد الإعلامي وليد الفراج في ذمة الله الانقلاب الصيفي يسجل أطول نهار وأقصر ليل في سماء الشمالية
تواصل الفرق الراجلة التابعة للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم خدماتها الميدانية داخل المسجد النبوي وساحاته، ضمن منظومة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمة ورفع جودة التجربة للزوار.
وتسهم هذه الفرق في دعم انسيابية الحركة داخل المسجد النبوي من خلال تواجدها الميداني المستمر، إذ تعمل على التوجيه والإرشاد ومساعدة الزوار في تحديد أقرب المسارات والمداخل والمخارج، والوصول إلى المواقع المختلفة داخل المسجد وساحاته بكل يسر وسهولة، وتقدم خدمة الترجمة والتواصل عبر عدة لغات بما يسهم في تسهيل حصول الزوار من مختلف الجنسيات على المعلومات والخدمات، إضافة إلى الاستجابة السريعة للاستفسارات وتقديم المعلومات اللازمة أو توجيههم إلى الجهة المختصة، إلى جانب الإسهام في تنظيم حركة الحشود وإدارة تدفقها بما يضمن الانسيابية ويحد من الازدحام، فضلًا عن تقديم المساندة الميدانية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم في الاستفادة من الخدمات المتاحة.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة زوار المسجد النبوي، ورفع كفاءة الأداء الميداني وتحسين تجربة الزائر داخل المسجد وساحاته.