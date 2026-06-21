الفرق الراجلة بشؤون الحرمين تواصل تقديم خدماتها الميدانية لزوار المسجد النبوي

تواصل الفرق الراجلة التابعة للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم خدماتها الميدانية داخل المسجد النبوي وساحاته، ضمن منظومة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمة ورفع جودة التجربة للزوار.

وتسهم هذه الفرق في دعم انسيابية الحركة داخل المسجد النبوي من خلال تواجدها الميداني المستمر، إذ تعمل على التوجيه والإرشاد ومساعدة الزوار في تحديد أقرب المسارات والمداخل والمخارج، والوصول إلى المواقع المختلفة داخل المسجد وساحاته بكل يسر وسهولة، وتقدم خدمة الترجمة والتواصل عبر عدة لغات بما يسهم في تسهيل حصول الزوار من مختلف الجنسيات على المعلومات والخدمات، إضافة إلى الاستجابة السريعة للاستفسارات وتقديم المعلومات اللازمة أو توجيههم إلى الجهة المختصة، إلى جانب الإسهام في تنظيم حركة الحشود وإدارة تدفقها بما يضمن الانسيابية ويحد من الازدحام، فضلًا عن تقديم المساندة الميدانية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم في الاستفادة من الخدمات المتاحة.

وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة زوار المسجد النبوي، ورفع كفاءة الأداء الميداني وتحسين تجربة الزائر داخل المسجد وساحاته.