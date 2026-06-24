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الفرنسي ليتيكسييه يدير مواجهة المنتخب السعودي والرأس الأخضر في كأس العالم 2026

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٣ صباحاً
الفرنسي ليتيكسييه يدير مواجهة المنتخب السعودي والرأس الأخضر في كأس العالم 2026
المواطن - واس

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أُسندت مهمة إدارة مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام منتخب الرأس الأخضر، 26 من يونيو الجاري ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026، إلى طاقم تحكيم يقوده الحكم الفرنسي فرنسوا ليتيكسييه.
ويظهر ليتيكسييه للمرة الثانية في البطولة الحالية، بعدما أدار مواجهة كوت ديفوار والإكوادور في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات.
ويُعد الحكم الفرنسي، المولود في 23 أبريل 1989، من أبرز الحكام على الساحة الدولية، إذ نال جائزة أفضل حكم في العالم لعام 2024 المقدمة من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، كما ينتمي إلى قائمة حكام النخبة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وبدأ ليتيكسييه مسيرته في دوري الدرجة الأولى الفرنسي عام 2016، قبل أن يُدرج ضمن القائمة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2017، ليواصل حضوره في أبرز البطولات القارية والعالمية.

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