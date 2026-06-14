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اصطدم بسيارة خلال قيادته دراجة نارية على طريق سريع

الفنان المصري محمد مرزبان يتعرض لإصابات خطيرة إثر حادث مروري

الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠١ مساءً
الفنان المصري محمد مرزبان يتعرض لإصابات خطيرة إثر حادث مروري
المواطن - فريق التحرير

تعرض الفنان المصري محمد مرزبان لحادث مروع مساء أمس السبت، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وكان الفنان الشهير يتواجد بمحافظة الإسماعيلية، وبالتحديد بمدينة أبو صوير، واستقل دراجة نارية، بأحد الطرق السريعة، حيث اصطدم بسيارة مسرعة ما أدى لتحطم دراجته وتعرضه لإصابات خطرة.

وتوقف عدد من الأشخاص لإنقاذه، حيث وصلت سيارة الإسعاف بعد دقائق، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث لتلقي العلاج، فيما أكد الأطباء أنه مصاب بكسور وجروح بأماكن متفرقة، منها إصابات صعبة للغاية وحالته حرجة.

يذكر أن محمد مرزبان هو فنان مصري ولد بالقاهرة، وبدأ مشواره الفني مطلع التسعينيات، حيث شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية، وحقق شهرة واسعة، خاصة من أدوار رجل الأعمال والشخصيات الأرستقراطية.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها أفلام “كشف المستور” و”البلياتشو”، إلى جانب عدد من المسلسلات منها “ضد التيار”، و”أين قلبي”، و”اسم مؤقت”، فضلاً عن مشاركاته المتعددة مع كبار نجوم الفن، ليصبح أحد الفنانين أصحاب الحضور المميز بالساحة الفنية.

 

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