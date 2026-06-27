القبض على إثيوبي بجازان لتهريبه الحشيش و12 ألف قرص مخدر

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر، بمنطقة جازان، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه 33 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر و12,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إنه حرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالف، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.