القبض على شخصين في جازان لترويجهما الحشيش

الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٧ مساءً
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطنين، بمنطقة جازان، لترويجهما 39 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقالت مكافحة المخدرات عبر منصة إكس إنه جرى إيقاف المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

