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القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة في الشرقية

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهما (1.2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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