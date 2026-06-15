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القبض على شخص في حائل لترويجه الحشيش

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣١ مساءً
القبض على شخص في حائل لترويجه الحشيش
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة حائل لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر منصة إكس إنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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