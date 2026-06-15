بدء أعمال مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة المحكمة العليا: غدًا غُرّة شهر محرم لعام 1448هـ القبض على شخص في حائل لترويجه الحشيش أنامل سعودية تحيك المشهد الأخير لرحلة كسوة الكعبة قبل اعتلائها البيت العتيق لقطات من عملية تهيئة كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لتغييرها بكسوتها الجديدة #يهمك_تعرف | التأمينات: امتلاك منشأة أو سجل تجاري لايؤثر على صرف المعاش المحروت.. نبات بري يروي جانبًا من الموروث النباتي في الشمالية النفط يتراجع عند أدنى مستوى في 3 أشهر طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة ومطار عمّان المدني أول ناقلة غاز تعبر مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة حائل لترويجه مادة الحشيش المخدر.
وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر منصة إكس إنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.