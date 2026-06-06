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القبض على شخص لترويجه 50 ألف قرص مخدر ومادتي الإمفيتامين والحشيش بالرياض

السبت ٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٢ مساءً
القبض على شخص لترويجه 50 ألف قرص مخدر ومادتي الإمفيتامين والحشيش بالرياض
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة الرياض إلقاء القبض على على شخص لترويجه (50,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي ومادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين.

وأوضحت القوة الخاصة لأمن الطرق في الرياض، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العام.

 

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