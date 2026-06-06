القبض على شخص لترويجه 50 ألف قرص مخدر ومادتي الإمفيتامين والحشيش بالرياض

إشعارات إخلاء لـ 129 مبنى آيلاً للسقوط في غليل جدة ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية ريف السعودية يحصد جائزتين ذهبيتين في جوائز EMEA 2026 لأفضل مركز اتصال وخدمة مستفيدين إجلاء نحو 10 آلاف شخص إثر الأمطار الغزيرة في الصين استقرار أسعار الدولار قرب أعلى مستوى وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل لوحة نادرة فوق باب الكعبة المشرفة تروي فصولًا من تاريخ العمارة الإسلامية أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق وظائف شاغرة في شركة المراعي حرس الحدود يستقبل سفينة الكروز السياحية “أرويا” عبر ميناء ينبع التجاري
أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة الرياض إلقاء القبض على على شخص لترويجه (50,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي ومادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين.
وأوضحت القوة الخاصة لأمن الطرق في الرياض، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العام.