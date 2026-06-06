القبض على شخص لترويجه 50 ألف قرص مخدر ومادتي الإمفيتامين والحشيش بالرياض

أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة الرياض إلقاء القبض على على شخص لترويجه (50,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي ومادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين.

وأوضحت القوة الخاصة لأمن الطرق في الرياض، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العام.