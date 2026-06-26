القبض على مخالف لتهريبه 353 ألف قرص إمفيتامين في تبوك السعودية تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة نور الفلك ترصد تصاعد النشاط في البقعة الشمسية 4478 #يهمك_تعرف | آلية معرفة حالة استحقاق الدعم السكني الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس تيمور الشرقية الهلال الأحمر يوظف أحدث تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي في استجابة ميدانية بالرياض تحذير من جهات وهمية تستغل محركات البحث باسم وزارة التجارة ترامب: استهداف لإيران للسفن بمضيق هرمز انتهاك أحمق لوقف إطلاق النار سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية في دايكندي بأفغانستان لبنان وإسرائيل يتوصلان إلى اتفاق إطاري وملحق أمني
أعلنت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في قطاع حقل بمنطقة تبوك القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية المصرية لتهريبه (353.000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر
وأكد حرس الحدود أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.