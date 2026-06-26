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القبض على مخالف لتهريبه 353 ألف قرص إمفيتامين في تبوك

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٩ مساءً
القبض على مخالف لتهريبه 353 ألف قرص إمفيتامين في تبوك
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في قطاع حقل بمنطقة تبوك القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية المصرية لتهريبه (353.000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

وأكد حرس الحدود أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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