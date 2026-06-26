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القبض على مقيمين لترويجهما الحشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٢٢ مساءً
القبض على مقيمين لترويجهما الحشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الغانية بمنطقة الرياض لترويجهما 23 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و26,800 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وقالت مكافحة المخدرات عبر منصة إكس إنه جرى إيقاف المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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