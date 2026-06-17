الأمن البيئي يضبط مواطنًا لنقله حطبًا محليًا في الرياض القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في تبوك انفصال مركبة دراغون عن محطة الفضاء الدولية وفاة الفنان محمد مرزبان متأثرًا بإصاباته في حادث سير مروع الروبوتات تساعد في الكشف عن الخلايا السرطانية الكامنة الرئيس التنفيذي لطيران ناس: نعزز جاهزيتنا لمواكبة الحركة المتزايدة خلال الصيف منتخب الأردن يخسر أمام النمسا بثلاثية في مستهل مشواره بكأس العالم 2026 71 مليون متر من الأراضي البيضاء في الرياض دخلت التطوير أو التداول رياح وأتربة على المنطقة الشرقية حتى المساء المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة تبوك لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وقالت مكافحة المخدرات عبر منصة إكس إنه جرى إيقاف المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.