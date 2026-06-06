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القبض على مقيم في المدينة المنورة لترويجه الحشيش والميثامفيتامين

السبت ٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٥ مساءً
القبض على مقيم في المدينة المنورة لترويجه الحشيش والميثامفيتامين
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادتي الحشيش و الميثامفيتامين (الشيو) المخدرتين.

وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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