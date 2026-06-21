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القبض على مقيم لممارسته التسول في المدينة المنورة

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٩ مساءً
القبض على مقيم لممارسته التسول في المدينة المنورة
المواطن - واس

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ضبطت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة مقيمًا من الجنسية الباكستانية أثناء ممارسته التسول، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ودعا الأمن العام عبر منصة إكس المتبرعين إلى توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها ويعزز موثوقية العمل الخيري.

وتأتي هذه الجهود ضمن الحملات المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، للحد من ظاهرة التسول بمختلف أشكالها، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

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