القبض على مقيم لممارسته التسول في المدينة المنورة الدفاع المدني: كاشف الدخان خط الدفاع الأول لاكتشاف الحرائق وحماية الأرواح اكتشاف علمي يمكن من تطوير علاجات لأمراض الشيخوخة السيسي يستقبل فيصل بن فرحان ووزراء خارجية المجموعة الرباعية تشكيلة السعودية أمام إسبانيا.. العويس والبريكان يقودان الأخضر أمانة العاصمة المقدسة: سريان شهادة الإشغال شرط إلزامي لرخص الإيواء السياحي ستارمر يفكر في مستقبله وسط تقارير عن احتمال استقالته ترامب: على بزشكيان الالتزام بقواعد اللعبة وإلا سنستولي على إيران رئيس وزراء باكستان: أثق في التوصل لوثيقة رائعة بين أمريكا وإيران تؤسس لسلام دائم انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في سويسرا
ضبطت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة مقيمًا من الجنسية الباكستانية أثناء ممارسته التسول، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
ودعا الأمن العام عبر منصة إكس المتبرعين إلى توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها ويعزز موثوقية العمل الخيري.
وتأتي هذه الجهود ضمن الحملات المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، للحد من ظاهرة التسول بمختلف أشكالها، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة.