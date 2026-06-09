القبض على مقيم مخالف لنشره واقعة اعتداء تمت مباشرتها في حينه بالدلم

ألقت شرطة محافظة الدلم في منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، القبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ونشر واقعة اعتداء تمت مباشرتها في حينه.

وأوضحت الأمن العامن، عبر حسابه في منصة إكس، أنه تم اتخاذ اللازم حيال الواقعة.