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لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

القبض على مقيم مخالف لنشره واقعة اعتداء تمت مباشرتها في حينه بالدلم

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٨ مساءً
القبض على مقيم مخالف لنشره واقعة اعتداء تمت مباشرتها في حينه بالدلم
المواطن- فريق التحرير

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ألقت شرطة محافظة الدلم في منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، القبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ونشر واقعة اعتداء تمت مباشرتها في حينه.

وأوضحت الأمن العامن، عبر حسابه في منصة إكس، أنه تم اتخاذ اللازم حيال الواقعة.

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