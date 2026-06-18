الحكومة البريطانية: ندرس إطلاق مهمة لتأمين مضيق هرمز القبض على مقيم هندي لترويجه الشبو المخدر في الشرقية عقوبات أمريكية على سليمان فرنجية لارتباطه بحزب الله البيوت الحجرية بالحدود الشمالية.. شواهد معمارية توثق تاريخ الإنسان وتفاصيل الحياة البدوية هطول أمطار على منطقة الباحة أمانة القصيم تطور شعيب الطرفية بالبطين لتعزيز المقومات السياحية والبيئية ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار للولايات المتحدة الأمريكية نائب الرئيس الأمريكي: فترة الـ60 يومًا من المفاوضات مع إيران بدأت رسميًا القيادة المركزية الأمريكية تعلن رفع الحصار على حركة الملاحة بموانئ إيران طيران الرياض يدشن رحلات يومية مباشرة بين الرياض ودبي
أعلنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية القبض على مقيم من الجنسية الهندية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.