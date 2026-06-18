Icon

الحكومة البريطانية: ندرس إطلاق مهمة لتأمين مضيق هرمز Icon القبض على مقيم هندي لترويجه الشبو المخدر في الشرقية Icon عقوبات أمريكية على سليمان فرنجية لارتباطه بحزب الله Icon البيوت الحجرية بالحدود الشمالية.. شواهد معمارية توثق تاريخ الإنسان وتفاصيل الحياة البدوية Icon هطول أمطار على منطقة الباحة Icon أمانة القصيم تطور شعيب الطرفية بالبطين لتعزيز المقومات السياحية والبيئية Icon ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار للولايات المتحدة الأمريكية Icon نائب الرئيس الأمريكي: فترة الـ60 يومًا من المفاوضات مع إيران بدأت رسميًا Icon القيادة المركزية الأمريكية تعلن رفع الحصار على حركة الملاحة بموانئ إيران Icon طيران الرياض يدشن رحلات يومية مباشرة بين الرياض ودبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

القبض على مقيم هندي لترويجه الشبو المخدر في الشرقية

الجمعة ١٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
القبض على مقيم هندي لترويجه الشبو المخدر في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية القبض على مقيم من الجنسية الهندية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد