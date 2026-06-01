القبض على مواطنين بالشرقية لترويجهما الإمفيتامين وأقراصًا ممنوعة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين في المنطقة الشرقية لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، إضافة إلى (1,473) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عبر منصة إكس، إنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن كل ما يتوافر لديهم من معلومات عن أي أنشطة ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).