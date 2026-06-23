خطة أممية لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في الشرق الأوسط منتشرة وفي حالة يقظة القبض على مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهما الشبو المخدر بوتين: الناتو يستعد لحرب ضد روسيا ونحن مستعدون للرد حاملة الطائرات الأحدث في الصين تبحر عبر مضيق تايوان فلسطين تطالب بتحرك دولي بعد احتجاز إسرائيل 11 مليار دولار من أموالها هجوم سيبراني يضرب البنوك الحكومية في إيران الأرصاد الفرنسية: بلادنا تسجل اليوم أعلى درجة حرارة على الإطلاق وزير خارجية أمريكا: لبنان خارج اتفاق إيران تراجع حادّ لـ الجنيه السوداني والدولار يقفز إلى 5500 جنيه
أعنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية القبض على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وأشارت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين إلى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.