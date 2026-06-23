Icon

خطة أممية لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز Icon القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في الشرق الأوسط منتشرة وفي حالة يقظة Icon القبض على مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهما الشبو المخدر Icon بوتين: الناتو يستعد لحرب ضد روسيا ونحن مستعدون للرد Icon حاملة الطائرات الأحدث في الصين تبحر عبر مضيق تايوان Icon فلسطين تطالب بتحرك دولي بعد احتجاز إسرائيل 11 مليار دولار من أموالها Icon هجوم سيبراني يضرب البنوك الحكومية في إيران Icon الأرصاد الفرنسية: بلادنا تسجل اليوم أعلى درجة حرارة على الإطلاق Icon وزير خارجية أمريكا: لبنان خارج اتفاق إيران Icon تراجع حادّ لـ الجنيه السوداني والدولار يقفز إلى 5500 جنيه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

القبض على مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهما الشبو المخدر

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٦ مساءً
القبض على مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهما الشبو المخدر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية القبض على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وأشارت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين إلى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رياح وأتربة على المنطقة الشرقية حتى المساء 
السعودية

رياح وأتربة على المنطقة الشرقية حتى المساء 

السعودية
رياح نشطة وموجة حارة على المنطقة الشرقية
السعودية

رياح نشطة وموجة حارة على المنطقة الشرقية

السعودية