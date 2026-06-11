القبض على مواطنين لترويجهما الحشيش والإمفيتامين بعسير

أعلنت دوريات الأمن بمنطقة عسير القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرات مخبأة داخل مركبة يقودها أحدهما.

وأشارت دوريات الأمن بمنطقة عسير إلى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.