الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخصَيْن لترويجهما 170 كيلو قات القبض على مواطن في الجوف لترويجه الحشيش والإمفيتامين ترامب: لن تحصل إيران على أي مال ولا حتى 10 سنتات ضبط مواطن رعى 29 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز سر تلقيب قرية فدك بمدينة الأسوار والقلاع اقتران الزهرة بعنقود النثرة يزين سماء الوطن العربي 896 إصابة إيبولا و233 وفاة في الكونغو سلمان للإغاثة يُمدد عقد مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام خطيب المسجد النبوي: المساجد مستراح الصالحين وملتقى المؤمنين خطيب المسجد الحرام: أعظم الإضاعات إضاعة القلب والوقت بإيثار الدنيا على الآخرة
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن، بمنطقة الجوف، لترويجه مادة الحشيش المخدر و6,150 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.
وقالت مكافحة المخدرات عبر منصة إكس إنه تم إيقاف المخالف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.