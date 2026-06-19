القبض على مواطن في الجوف لترويجه الحشيش والإمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن، بمنطقة الجوف، لترويجه مادة الحشيش المخدر و6,150 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وقالت مكافحة المخدرات عبر منصة إكس إنه تم إيقاف المخالف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.