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القبض على مواطن قاد مركبته في موقع غير مخصص وأتلف مرفقًا عامًا بالقصيم

الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٤ مساءً
القبض على مواطن قاد مركبته في موقع غير مخصص وأتلف مرفقًا عامًا بالقصيم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يقود مركبته داخل موقع غير مخصص للمركبات بأحد الميادين العامة، ما تسبب في إتلاف أجزاء منه، إضافة إلى ارتكابه مخالفة السير بعكس الاتجاه.

وأكد الأمن العام عبر منصة إكس أنه تم إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

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