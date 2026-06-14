القبض على مواطن قاد مركبته في موقع غير مخصص وأتلف مرفقًا عامًا بالقصيم

أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يقود مركبته داخل موقع غير مخصص للمركبات بأحد الميادين العامة، ما تسبب في إتلاف أجزاء منه، إضافة إلى ارتكابه مخالفة السير بعكس الاتجاه.

وأكد الأمن العام عبر منصة إكس أنه تم إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.