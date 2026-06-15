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القبض على مواطن لتهريبه 129 كيلو قات في جازان

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٦ مساءً
القبض على مواطن لتهريبه 129 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على مواطن لتهريبه (129) كيلوجراما من نبات القات المخدر.

وأشارت الدوريات البرية لحرس الحدود إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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