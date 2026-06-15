إسبانيا تتعثر أمام الرأس الأخضر وتكتفي بالتعادل في المونديال القبض على مواطن لتهريبه 129 كيلو قات في جازان البورصة البريطانية تغلق على انخفاض #يهمك_تعرف | مساند يوضح آلية استرداد رسوم التأشيرات الملغاة ترامب يكشف موعد إعلان تفاصيل اتفاق إيران بدء أعمال مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة المحكمة العليا: غدًا غُرّة شهر محرم لعام 1448هـ القبض على شخص في حائل لترويجه الحشيش أنامل سعودية تحيك المشهد الأخير لرحلة كسوة الكعبة قبل اعتلائها البيت العتيق لقطات من عملية تهيئة كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لتغييرها بكسوتها الجديدة
أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على مواطن لتهريبه (129) كيلوجراما من نبات القات المخدر.
وأشارت الدوريات البرية لحرس الحدود إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.