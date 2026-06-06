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القبض على مواطن لتهريبه 437 كيلوجرامًا من القات في جازان

السبت ٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٠ مساءً
القبض على مواطن لتهريبه 437 كيلوجرامًا من القات في جازان
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان القبض على مواطن لتهريبه (437) كيلوجراما من نبات القات المخدر، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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