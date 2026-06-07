القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 29,600 قرص ممنوع بعسير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة، بمنطقة عسير، على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 29,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
وقال حرس الحدود عبر منصة إكس إنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.