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القبض على 4 مخالفين بالرياض لترويجهم المخدرات

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٢ مساءً
القبض على 4 مخالفين بالرياض لترويجهم المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في منطقة الرياض، لتورطهم في ترويج 69 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى 12,005 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت المديرية أنه تم إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، والبريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة.

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