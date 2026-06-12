القبض على 4 مخالفين بالرياض لترويجهم المخدرات بوتين: روسيا تطور منظومة فضائية للتحكم بالطائرات المسيرة القتالية الجبير يستعرض التعاون الثنائي مع وزير التعاون الألماني تعاون أمني سعودي لبناني يطيح بشبكة إجرامية ويُحبط تهريب نحو 3,900,000 قرص إمفيتامين القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة في الشرقية #يهمك_تعرف | إيجار توضح آلية إنهاء العقود وحسم النزاعات عبر القضاء الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بواكير الرطب بالأحساء.. وفرة وجودة المحصول بالأسواق تحذيرات دولية من عودة الإيدز إغلاق مخرج طريق الملك خالد جنوبًا قرب حي الخزامى
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في منطقة الرياض، لتورطهم في ترويج 69 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى 12,005 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأوضحت المديرية أنه تم إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، والبريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة.