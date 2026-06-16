فرنسا تفوز على السنغال بثلاثية في كأس العالم 2026 وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان وظائف شاغرة بـ مجموعة التركي وظائف شاغرة في شركة سيبراني القبض على 4 يمنيين لتهريبهم 64 كجم من القات المخدر بجازان إحباط مخطط لمهاجمة فعالية رياضية في البيت الأبيض اقتران هلال محرم بكوكب عطارد يزيّن سماء المملكة ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية الشيشان وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (64) كيلوجراما من نبات القات المخدر، فيما تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.