القبض على 6 يمنيين لتهريبهم 100 كجم من القات المخدر بجازان #يهمك_تعرف | خطوات وآلية تصحيح المباني القديمة غير المرخصة بنجران “زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة 700 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بمدارس تعليم جدة ورابغ وخليص والكامل مشروع سلام للتواصل الحضاري يعلن فتح التسجيل ببرنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي اليونان تُخلي مناطق سكنية في جزيرة “يوبيا” إثر اندلاع حريق غابات الكويت: القبض على 4 هاربين في قضية فساد كبرى بمبلغ 180 مليون دولار حادث سير مروع ينهي حياة الممثل المصري الشاب كريم عبدالعليم “شمام القصيم” يتصدر المشهد الزراعي وينعش الحركة الاقتصادية رصد الحركة الظاهرية للنجوم في سماء تبوك
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (100) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.