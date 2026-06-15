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القصاص من مقيم يمني قتل مواطنًا بطعنات نافذة في مكة المكرمة

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٤ مساءً
القصاص من مقيم يمني قتل مواطنًا بطعنات نافذة في مكة المكرمة
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)، وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / منصور علي حسن خالد -يمني الجنسية- على قتل / ثامر بن محمد بن مبارك الأحمري -سعودي الجنسية-، وذلك بطعنه بأداة حادّة؛ مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًّا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / منصور علي حسن خالد -يمني الجنسية- يوم الاثنين بتاريخ 29 / 12 / 1447هـ الموافق 15 / 6 / 2026م بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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