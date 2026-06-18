القصيم.. وجهة بيئية تحتضن المراعي الواسعة وتنوع الغطاء النباتي

تزخر منطقة القصيم بعدد من المقومات الطبيعية والبيئية المتنوعة، التي جعلتها من أبرز الوجهات الواعدة في مجالات السياحة البيئية والصحراوية، بما تحتضنه من المراعي الواسعة والشجيرات الموسمية والتضاريس الصحراوية الفريدة، التي تُسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وجودة الحياة.

وتتحول الكثير من المواقع والمساحات في المنطقة بعد مواسم الأمطار والربيع، إلى بيئات طبيعية جاذبة للمتنزهين وهواة الرحلات البرية، لاكتسائها بالغطاء النباتي الذي يمنح المكان مشاهد طبيعية تعكس ثراء البيئة الصحراوية وتنوعها، فيما تمثل المراعي الطبيعية موردًا بيئيًّا مهمًّا يدعم التوازن البيئي

ويحافظ على استدامة الأنشطة الرعوية المرتبطة بالموروث الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.

وأصبحت القصيم وجهة مفضلة لعشاق الصحاري من مختلف مناطق المملكة؛ لما تتمتع به من جاذبية جغرافية تمنح تجارب متنوعة في التخييم والرحلات البرية واستكشاف المواقع الطبيعية.



وتبرز أرض المستوي شرق القصيم بين الوجهات البرية في المملكة، إذ يقصدها أصحاب المراعي، لاتساع رقعتها وتنوع بيئاتها، مما يعزز مكانتها كوجهةً للسياحة الصحراوية والأنشطة المرتبطة به في منطقة القصيم.

ويبرز مركز الجديدات بوصفه من النماذج البيئية القريبة لمدينة بريدة من جهة الغرب، إذ يشهد تحولًا نوعيًّا ضمن تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ومن أحد النماذج البيئية الواعدة القريبة من مدينة بريدة؛ لما يتمتع به من غطاء نباتي متنوع ومراعٍ طبيعية تسهم في تعزيز التنوع الحيوي وإبراز المقومات الطبيعية للمنطقة، ويشكّل الموقع متنفسًا بيئيًّا يجذب الزوار والمهتمين بالطبيعة، في ظل ما يشهده من نمو نباتي يعكس جهود المحافظة على الموارد الطبيعية وتنمية الغطاء النباتي في منطقة القصيم.

وتُعد مهنة الرعي من الأنشطة الاقتصادية الرئيسة في المنطقة، إذ تمثل مصدر دخل للعديد من الأسر، وتسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المرتبطة بالثروة الحيوانية ومنتجاتها، فيما تظل المحافظة على المراعي الطبيعية وتنميتها أحد المرتكزات الأساسية لاستدامة هذا النشاط وتعزيز التوازن البيئي.

وتواصل منطقة القصيم تعزيز مكانتها بوصفها إحدى الوجهات الطبيعية الواعدة في المملكة، مستفيدة من تنوعها البيئي ومشروعاتها التنموية ومقوماتها السياحية التي تدعم مستهدفات الاستدامة وجودة الحياة، وتفتح آفاقًا واسعة أمام السياحة البيئية.