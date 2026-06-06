القنوات الرياضية السعودية تبث تغطية مباشرة من 4 مدن أمريكية لمواكبة مشاركة الأخضر بكأس العالم

تبث القنوات الرياضية السعودية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون تغطية ميدانية مباشرة من مدن أوستن وهيوستن وأتلانتا وميامي الأمريكية، تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026.

وتشمل التغطية النقل المباشر من مقر إقامة المنتخب السعودي، وملاعب التدريبات والمباريات، والمؤتمرات الصحفية، إلى جانب تقارير ميدانية من مواقع تجمع الجماهير في المدن المستضيفة.

وتواكب القنوات الرياضية السعودية مشاركة المنتخب من خلال برنامجي “سبورت سنتر” الذي يُبث يوميًّا عند الساعة الثانية ظهرًا، و”في التسعين” الذي يُعرض عند الساعة التاسعة مساءً، لمتابعة مستجدات البطولة ومشاركة المنتخب السعودي.

وتبث القنوات الرياضية السعودية تغطية يومية مباشرة من مناطق المشجعين (Fan Zones) في مدينة الرياض وعدد من مدن المملكة، لرصد تفاعل الجماهير ومتابعتها لمباريات كأس العالم.

وتتضمن الخطة البرامجية برنامجًا خاصًا يستعرض تاريخ مشاركات المنتخب السعودي في تصفيات ونهائيات كأس العالم منذ عام 1986، يقدمه قائد المنتخب السعودي السابق محمد عبدالجواد، بمشاركة عدد من نجوم المراحل السابقة.

وفي الجانب الوثائقي، تقدم القنوات الرياضية السعودية عددًا من الأعمال الخاصة، من بينها فيلم عن معسكر المنتخب السعودي في مدينة أوستن والمدن المستضيفة لمباريات الأخضر، وفيلم وثائقي بعنوان “قصة مباراة بلجيكا 94” يستعرض كواليس إحدى أبرز مباريات المنتخب السعودي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

كما تقدم القنوات الرياضية السعودية لقاءات مع شخصيات رياضية وإعلامية، إلى جانب تقارير من عدد من مناطق المملكة ترصد تفاعل الجماهير مع مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.