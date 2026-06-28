“القهوة السعودية”.. حضور ثقافي وسياحي في القاهرة

تحضر “القهوة السعودية” في المطاعم والمقاهي السياحية وبين المجتمع المصري، في مشهد يعكس وجهًا من وجوه الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

ومع ما تشهده “القهوة السعودية” من ذلك الحضور في السنوات الأخيرة، أصبحت خيارًا مفضلًا لدى الكثير من رواد المقاصد السياحية والترفيهية بالقاهرة، وواحدة من أكثر المشروبات التراثية جذبًا لرواد المقاهي من المصريين والسياح العرب والأجانب، مما دفع غالبية تلك المقاهي والمطاعم على ضفاف النيل لتقديم ركن شرقي بها مستوحى تصميمه من الطابع السعودي، حيث الجلسة العربية التي تعزز تجربة الزائر وتمنحه فرصة للتعرف على جانب من الثقافة والضيافة السعودية الأصيلة.

وتتميز العديد من الأماكن السياحية والحيوية بالقاهرة، وفي مقدمتها “ممشى الزمالك” الممتد على ضفة نهر النيل، بانتشار ملحوظ للعلامات التجارية المتخصصة في “القهوة السعودية” لتجمع ثراء المنتجات الثقافية والسياحية وجمال المكان.

ويقول أحد أصحاب العلامات السعودية التجارية في مصر لوكالة الأنباء السعودية: “إن الإقبال على “القهوة السعودية” يشهد نموًا ملحوظًا بين المصريين، خصوصًا فئة الشباب الباحثين عن تجارب جديدة في عالم القهوة المختصة”، ويحرص السائحون العرب والأجانب على تذوقها مصحوبة بالتمرة والحنيجة والخواضة “الدخن” المرتبط بالدلة، بصفتها جزءًا من التراث السعودي الأصيل وتجربة ثقافية متكاملة.

وأضاف: “وثقنا العديد من السياح من جنسيات أجنبية مختلفة زاروا مصر وتذوقوا “القهوة السعودية” لدينا، وهو ما يؤكد أن “القهوة السعودية” باتت سفيرًا للثقافة السعودية والعربية المشتركة، ورسالة محبة تعبر الحدود بفضل مكانتها البارزة في السوق السياحي المصري وقدرتها على استقطاب الراغبين في خوض تجارب مستوحاة من الثقافة السعودية ومنتجاتها”.

وتمنح “القهوة السعودية” بخصوصية إعدادها التي تعتمد على حبوب البُن المحمصة بدرجات خفيفة، والممزوجة بالهيل وأحيانًا الزعفران، عشاقها تجربة مختلفة تحمل عبق التراث السعودي وتقاليده العريقة في الكرم وحسن الضيافة، وقد أسهم هذا الطابع التراثي المميز في جذب شرائح واسعة من المصريين، والمهتمين بثقافة القهوة المختصة، الذين يبحثون باستمرار عن تجارب جديدة تجمع بين الأصالة والحداثة.

ومع تنامي القطاع السياحي في مصر واستمرار التوسع في العلامات التجارية السعودية، وتزايد الإقبال عليها من المصريين والسائحين الأجانب، تبدو “القهوة السعودية” مرشحة لتصبح أحد المظاهر الثقافية والسياحية البارزة في المشهد المصري المعاصر، ونموذجًا ناجحًا للتكامل الثقافي والتجاري بين القاهرة والرياض، بما يعزز حركة السياحة ويعمق جسور التواصل بين شعبي البلدين الشقيقين.