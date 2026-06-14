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القوات المسلحة البريطانية تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي

الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
القوات المسلحة البريطانية تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي
المواطن - فريق التحرير

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن القوات المسلحة البريطانية اعترضت ناقلة نفط تابعة لما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي في القنال الإنجليزي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، خلال عملية استمرت ست ساعات، صعدت وحدات من قوات الكوماندوز التابعة لمشاة البحرية الملكية، إلى جانب عناصر من وكالة الجريمة الوطنية البريطانية مدربين خصيصا على إنفاذ القانون، إلى متن السفينة، بدعم من سلاح الجو الملكي البريطاني.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن السفينة، التي تحمل اسم “سميرتوس”، ستظل محتجزة وتحت المراقبة قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا بينما تستمر التحقيقات.

وقال ستارمر: “توجه هذه العملية الناجحة ضربة جديدة لروسيا، وتذكر أولئك الذين يمولون حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا بأننا لن نسمح لهم بالاختباء”، وفق تعبيره.

من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني دان جارفيس: “تعتمد روسيا على أسطول الظل الخاص بها لتمويل الصراع في أوكرانيا، واعتراضنا لهذه السفينة يوجه ضربة لحرب بوتين غير القانونية”، بحسب قوله.

وشاركت في العملية طائرات تابعة لمجموعة الطيران البحري، وطائرة استطلاع من طراز “راف بي-8″، إضافة إلى السفينتين الحربيتين “إتش إم إس ساذرلاند” و”إتش إم إس ليدبري”.

وتشغل روسيا ما يُعرف بـ”أسطول الظل”، وهو شبكة من ناقلات النفط ذات هياكل ملكية غير واضحة، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على صادراتها النفطية.

ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية، فإن هذا الأسطول الذي يضم أكثر من 700 سفينة مسئول عن نقل 75% من النفط الروسي الخاضع للعقوبات، ما يجعله شريانا حيويا مهما للكرملين.

وفرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 500 سفينة مرتبطة بهذا الأسطول.

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