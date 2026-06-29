القيادة الكويتية تعزّي الملك سلمان في شهداء حادث طائرة أرامكو

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أعرب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن خالص التعازي والمواساة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في شهداء حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة.
وسأل سموه المولى تعالى في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.
كما عبر سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت -في برقية مماثلة-، عن تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في شهداء حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة رأس تنورة.
وسأل المولى تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم جميل الصبر والسلوان.