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القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط مسيرات هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٢ صباحاً
القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط مسيرات هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” إسقاط مسيرات إيرانية حاولت مهاجمة سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق مفتوح أمام حركة الملاحة.

وأوضحت القيادة الأمريكية – في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس) اليوم السبت – أن “إيران أطلقت عدة طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه في محاولة لضرب سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز”.

وأضاف البيان أن “القوات الأمريكية أسقطت جميع هذه الطائرات خلال الساعات القليلة الماضية، بينما تتواصل حركة المرور عبر المضيق دون عوائق، إذ لا يزال ممر التجارة الدولي مفتوحا أمام حركة الملاحة”.

 

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