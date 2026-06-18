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القيادة المركزية الأمريكية تعلن رفع الحصار على حركة الملاحة بموانئ إيران

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
القيادة المركزية الأمريكية تعلن رفع الحصار على حركة الملاحة بموانئ إيران
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رفع الحصار المفروض على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية.

وقالت في بيان منشور عبر حسابها على منصة “إكس” قبل قليل: “رفعت القوات الأمريكية اليوم الحصار المفروض على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وأكدت أن القوات الأمريكية “لا تعيق مرور السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان أو القادمة منها”.

وأشارت إلى “توقف كل الجهود العسكرية الأمريكية الرامية لفرض الحصار”، مضيفة: “قطعنا البحرية المُميّزة ستبقى متمركزة ضمن المنطقة العامة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاقية، والتقيد بها وضمان سريانها ونفاذها بالكامل”.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح الخميس، نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، وأُرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين والوسطاء.

وأفادت وكالة “الأسوشيتد برس” نقلا عن مسئولين أميركيين، بأن مسودة الاتفاق تتضمن معيارا جديدا يتمثل في “الحد الأدنى” لخفض درجة مزج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، كما تشمل أحكاما لضمان “سلامة أراضي” لبنان بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله في الأراضي اللبنانية.

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