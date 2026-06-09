القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل سقوط المروحية بمضيق هرمز

بعد تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الطيارين بخير، كشفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تفاصيل سقوط مروحية من طراز أباتشي في البحر بمضيق هرمز.

وأوضحت سنتكوم في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قواتها تمكنت في الساعة 7:33 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 8 يونيو، من إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية AH-64 أباتشي تابعة للجيش الأميركي، بعد سقوطها قرب سواحل عُمان أثناء قيامها بدورية في المياه الإقليمية.

كما أشارت إلى أنه “تم إنقاذ العسكريين سالمين خلال نحو ساعتين، وهما في حالة مستقرة”.

إلى ذلك، أضافت أن جهود الإنقاذ قادتها القوات البحرية الأميركية بالتعاون مع الفرقة 82 المحمولة جواً، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأميركية، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأميركي الخامس. وأكدت أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.

هذا وأفادت القيادة المركزية لرويترز بأن زورقا مسيراً تابعاً للبحرية الأميركية ساهم في إنقاذ طاقم طائرة الهليكوبتر.

وكان الرئيس الأميركي أوضح في وقت سابق اليوم أن الطيارين لم يصابا بأذى. وقال ترامب للصحافيين بعد حضوره مباراة في نهائيات الدوري الأميركي لكرة السلة “الطياران بخير، نعم، لم يُصب أحد”.

كما أضاف قائلاً “سنصدر تقريراً حول ذلك غداً”، من دون أن يعلق على أسباب الحادث.

يشار إلى أن هذا الحادث أتى فيما كانت إيران وإسرائيل تتبادلان إطلاق النار، في أخطر مواجهة بينهما منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أبريل الماضي بعد نحو 40 يوماً على الحرب التي تفجرت بين طهران من جهة وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى في 28 فبراير الماضي.