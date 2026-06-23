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القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في الشرق الأوسط منتشرة وفي حالة يقظة

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٠ مساءً
القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في الشرق الأوسط منتشرة وفي حالة يقظة
المواطن - فريق التحرير

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قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد، رغم المفاوضات الجارية بين أميركا وإيران.

وأضافت سنتكوم في منشور على إكس اليوم الثلاثاء، أن “حاملة الطائرات يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش (CVN 77) تُبحر في بحر العرب”.

وأشارت إلى أن حاملتي طائرات تواصلان عملهما في الشرق الأوسط، مؤكدة أن القوات الأميركية منتشرة وفي حالة يقظة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوضح في وقت سابق اليوم أنه “وافق على رفع الحصار البحري بشكل كامل عن الموانئ الإيرانية بعد التنازلات الكبيرة التي قدمتها طهران”، وفق شبكة العربية.

إلا أنه أكد في الوقت عينه أن “جميع السفن الأمريكية ستبقى مع ذلك في مواقعها تحسّباً للحاجة إلى إعادة فرض الحصار”، مع أنه استبعد هذا الخيار.

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