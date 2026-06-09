الكرملين: لا خطط حاليًا لاتصال بين بوتين وترامب

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، عدم وجود أي خطط حالية لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار الاتصالات عبر القنوات القائمة بين موسكو وواشنطن وكييف بشأن الملف الأوكراني.

وأوضح بيسكوف أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يواصلان جهود التواصل مع الجانبين الروسي والأوكراني، رغم توقف عملية الوساطة المتعلقة بالأزمة الأوكرانية خلال الفترة الماضية.

وقال بيسكوف: “عملية الوساطة بشأن أوكرانيا متوقفة حالياً، لكن المفاوضين الأميركيين يواصلون الاتصالات، وتتواصل المناقشات معنا عبر القنوات القائمة ومع الجانب الأوكراني”، مشيراً إلى عدم تحديد موعد لزيارة ويتكوف وكوشنر إلى روسيا، مع تأكيد استعداد موسكو لاستقبالهما في أي وقت.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، الاثنين، أنه أجرى محادثة وصفها بالإيجابية مع ويتكوف وكوشنر، مشيداً باستعدادهما للعمل على التوصل إلى حلول بشأن الصراع خلال الأسابيع المقبلة.

وفي المقابل، قال بيسكوف إن الكرملين لم يتلقَّ إخطاراً من الجانب الأميركي بشأن هذه المحادثة.

ورداً على تساؤلات حول إمكانية مشاركة أوروبا في جهود الوساطة، أكد بيسكوف أن موسكو تعتبر مشاركتها غير مقبولة في الوقت الحالي، منتقداً ما وصفه ببدء أي جهود تفاوضية عبر فرض شروط مسبقة على روسيا.

وأضاف أن موسكو ترى أن بعض الدول الأوروبية تركز بصورة أكبر على استمرار الحرب بدلاً من الدفع باتجاه محادثات السلام.