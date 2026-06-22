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صحة وطب‎

الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع إصابات الإيبولا إلى 933 حالة

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع إصابات الإيبولا إلى 933 حالة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس الإيبولا إلى 933 حالة، توفي منها 245 شخصًا.

وقال وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية صامويل روجر كامبا، في تصريحات من إقليم إيتوري الذي سُجلت فيه أولى الإصابات في التفشي الحالي للمرض، إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة، مشيرًا إلى تعافي 80 مريضًا ومغادرتهم مراكز علاج الإيبولا.

ويأتي ذلك بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية أمس إصابة 75 من العاملين في القطاع الصحي في الكونغو الديمقراطية بالفيروس، ووفاة 17 منهم منذ بدء التفشي الحالي للإيبولا.

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