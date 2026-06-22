الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض قتلى ومصابون في حادث إطلاق نار داخل مدرسة في الفلبين ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع إصابات الإيبولا إلى 933 حالة استمرار المحادثات الفنية بين أمريكا وإيران لبقية الأسبوع في بورغنشتوك الذهب يصعد من أدنى مستوى في أسبوع مصر تقلب تأخرها إلى فوز ثمين على نيوزيلندا بثلاثية في كأس العالم 2026 54 مصابًا حصيلة حادث منطقة رأس لفان الصناعية بقطر تراجع أسعار النفط إلى 79.04 دولارًا للبرميل طقس الاثنين.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس الإيبولا إلى 933 حالة، توفي منها 245 شخصًا.
وقال وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية صامويل روجر كامبا، في تصريحات من إقليم إيتوري الذي سُجلت فيه أولى الإصابات في التفشي الحالي للمرض، إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة، مشيرًا إلى تعافي 80 مريضًا ومغادرتهم مراكز علاج الإيبولا.
ويأتي ذلك بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية أمس إصابة 75 من العاملين في القطاع الصحي في الكونغو الديمقراطية بالفيروس، ووفاة 17 منهم منذ بدء التفشي الحالي للإيبولا.