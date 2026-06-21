الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع إصابات إيبولا إلى 956 حالة

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 956 حالة، بينها 247 حالة وفاة، في ظل استمرار تفشي المرض وتزايد الضغوط على القطاع الصحي في البلاد.

وقالت وزارة الصحة الكونغولية في بيان، إن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى 956 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 247 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية أول أمس، إصابة 75 من العاملين في القطاع الصحي بالفيروس، ووفاة 17 منهم منذ بداية موجة التفشي الحالية.