ألمانيا تتأهل إلى دور الـ32 بفوزها على كوت ديفوار في كأس العالم 2026 مدرب الأخضر: مواجهة إسبانيا صعبة ولن نخاطر أمامها الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع إصابات إيبولا إلى 956 حالة اليابان تتغلب على تونس برباعية نظيفة في كأس العالم 2026 ضبط مواطن مخالف لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 21 موقعًا حول المملكة البلديات والإسكان: “مدننا تشجع منتخبنا” تهيئ المدن والمحافظات لاستقبال الجماهير لتشجيع الأخضر تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة فانس يصل إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات مع إيران ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 956 حالة، بينها 247 حالة وفاة، في ظل استمرار تفشي المرض وتزايد الضغوط على القطاع الصحي في البلاد.
وقالت وزارة الصحة الكونغولية في بيان، إن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى 956 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 247 حالة.
ويأتي ذلك بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية أول أمس، إصابة 75 من العاملين في القطاع الصحي بالفيروس، ووفاة 17 منهم منذ بداية موجة التفشي الحالية.