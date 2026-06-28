الكونغو تتأهل إلى دور الـ32 لكأس العالم 2026

حجز منتخب الكونغو الديمقراطية مقعده في دور الـ32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما قلب تأخره بهدف أمام أوزبكستان إلى فوز بنتيجة (3 – 1) اليوم، على ملعب مرسيدس بنز، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الحادية عشرة.

وتقدّم المنتخب الأوزبكي بهدف قائده إلدور شومورودوف عند الدقيقة العاشرة، قبل أن يقلب المنتخب الكونغولي النتيجة في الشوط الثاني عن طريق يوان ويسا عند الدقيقتين 68 من ركلة جزاء و90+1، والبديل فيستون ماييلي عند الدقيقة 78.

ورفع منتخب الكونغو رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، ضامنًا صعوده إلى دور الـ32، في المقابل غادر منتخب أوزباكستان دور المجموعات لحلوله في آخر الترتيب بدون نقاط.