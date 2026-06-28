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الكويت: اعتراض مسيرات وصواريخ إيرانية معادية

الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
الكويت: اعتراض مسيرات وصواريخ إيرانية معادية
المواطن- فريق التحرير

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أعلن الجيش الكويتي، صباح اليوم الأحد، بأن دفاعاته الجوية، اعترضت ودمرت صواريخ وطائرات مسيرة معادية.

وأضاف الجيش أن أصوات الانفجارات إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

صفارات الإنذار تدوي في البحرين

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إطلاق صافرات الإنذار في المملكة.

وطالبت الوزارة المواطنين والمقيمين بالهدوء، والتوجه لأقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

جاءت هذه التطورات بعد أن شن الجيش الأميركي غارات على عدة أهداف داخل إيران.

وقالت القيادة المركزية إن الهجوم استهدف البنية التحتية لمواقع مراقبة عسكرية وأنظمة اتصالات ومرافق تخزين مسيرات إضافة إلى مواقع دفاع جوي وأخرى تحوي ألغاما في مدينة سيريك.

لافتا في بيان إلى أن هذه الهجمات تأتي ردا على استهداف إيران ناقلة نفط أخرى بعد ساعات من هجوم مماثل على سفن نفط في مضيق هرمز.

ولم تقتصر تطورات الساعات الأخيرة على الميداني وحسب، إذ حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من أن استمرار انتهاك وقف إطلاق النار قد يدفع واشنطن لاستئناف الحرب.

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال؛ إن لجوء أميركا مرة أخرى إلى الخيار العسكري يعني أن إيران ستزول من الوجود،
وأن تصرفاتها قد تدفع واشنطن إلى التخلي عن التصرف بعقلانية.

 

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