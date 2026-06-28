الكويت: الاعتداءات الإيرانية تقوض التهدئة وتهديد للسيادة وأمن المنطقة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديد لتكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مؤكدة أن الهجوم الأخير الذي وقع فجر اليوم يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن استمرار هذه الاعتداءات يعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعكس تصعيدًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة ويقوض المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التوتر.

وأكدت الخارجية الكويتية أن مواصلة هذه الأعمال العدائية في ظل التحركات السياسية والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التهدئة، تمثل تحديًا مباشرًا للإرادة الدولية الداعمة للحلول السلمية، وتزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

وجددت الكويت تأكيدها على احتفاظها بكامل حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها، وفقًا لما يكفله القانون الدولي، مشددة على التزامها باتخاذ ما يلزم للحفاظ على سلامة شعبها والمقيمين على أراضيها.