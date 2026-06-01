الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

الإثنين ١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، صباح اليوم، أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وذكرت رئاسة الأركان، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

