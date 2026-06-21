الكويت: القبض على 4 هاربين في قضية فساد كبرى بمبلغ 180 مليون دولار

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، القبض على 4 أشخاص هاربين في قضية فساد كبرى بمبلغ 180 مليون دولار.

وأوضحت الداخلية الكويتية، في بيان عبر منصة إكس، أنه في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة، تمكنت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ممثلة بإدارة مباحث التنفيذ الجنائي من ضبط 4 أشخاص صادر بحقهم أحكام قضائية في قضايا الاستيلاء والتسبب في ضرر جسيم بالمال العام بلغ 180 مليون دولار، بعد محاولتهم التواري عن الأنظار والتهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، وذلك بعد عمليات بحث وتحري ومتابعة ميدانية مكثفة في عدد من مناطق البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تواصل جهودها على مدار الساعة لتعقب وضبط جميع المحكومين لتنفيذ الأحكام القضائية ولن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول التواري عن الأنظار أو التهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

وشددت وزارة الداخلية على أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب قانوني وأن يد العدالة ستطال كل من يحاول الإفلات من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية لضبط المطلوبين وترسيخ هيبة القانون وحماية أمن المجتمع.