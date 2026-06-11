الكويت تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة

أدانت دولة الكويت بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على أراضيها، التي كان آخرها اليوم.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية- أن تكرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس نهجًا عدوانيًا منظمًا، وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون حياله، فضلًا عن أنه يعد انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضًا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية.