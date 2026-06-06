الكويت تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على أراضيها

أدانت دولة الكويت بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة والتي كان آخرها فجر اليوم في عدوان سافٍر يتجاهل المطالبات الدولية الداعية إلى وقف هذه الممارسات وغير مكترث بما تشكله من تهديد مباشر لحياة المواطنين والمقيمين ولأمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية بدولة الكويت -في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)- أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 كما تشكل تصعيدًا خطيرًا يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب في وقت يبذل فيه المجتمع الدولي جهودًا حثيثة لوقف العمليات القتالية وتجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة.

وجددت التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد.